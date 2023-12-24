فيكتوريا بيكهام تكشف سراً خطيراً أخفته عن زوجها ديفيد وقد يهدد زواجها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت عارضة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام سراً كانت قد أخفته عن زوجها ديفيد.



وقالت فيكتوريا في مقابلة حديثة لها، أن هنالك سراً وحيداً أخفته عن زوجها ديفيد، ولفتت إلى إنه سيطلقها إذا اكتشف هذا السر، وسيسبب ذلك بعض المشاكل.

ووكان بيكهام قد تحدثت في مقطع فيديو، مع خبيرة المكياج ليزا إلدريدج، وقالت أن ديفيد لم يرها أبداً دون رسم حواجبها، ولفتت إلى مدى أهمية الحواجب بالنسبة له، لدرجة أنها تعتقد أنه سيطلب الطلاق إذا رآها بدونها.

وعادت فيكتوريا وكررت أقوالها بأنها مهووسة بالحواجب، وقالت: "لم يرني زوجي دون حاجبي من قبل".

ويعد الثنائي من أكثر الأزواج المحبوبين للغاية في عالم صناعة الترفيه، وكان ديفيد قد التقى بيكهام منذ أكثر من 25 عاماً للمرة الأولى في عام 1997، وتزوجا بعد عامين فقط من لقائهما.

