بعد شائعات انفصالها عن براين تاناكا.. ماريا كاري بـ"لوك" شتوي جديد

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت صور للمغنية العالمية ماريا كاري، ظهرت فيها بإطلالة لافتة، أثارت إعجاب متابعيها ومحبيها، وذلك بالتزامن مع أخبار انفصالها عن براين تاناكا.



وظهرت ماريا في الصور أثناء مغادرتها مطعم في أسبن في الولايات المتحدة الأميركية، وبدت كاري في الصور سعيدة وذلك بعد العشاء.

وارتدت كاري كنزة بيضاء مع تنورة قصيرة متناسقة مع إطلالتها، كما أضافت سترة سوداء بلا أكمام مفتوحة.

كما ارتدت ماريا جوارب سوداء وحذاء بكعب عالً، وأكملت إطلالتها بوشاح أنيق من شانيل باللون الأسود والرمادي والأبيض.

وحملت كاري بيدها حقيبة أنيقة من هيرميس باللون الأسود، وتركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها، وغطت أذنيها بغطاء أذن أبيض من شانيل.

واختارت ماريا مكياخاً ناعما أظهر ملامح وجهها وعينيها، واخترت أحمر شفاه وردي لامع.

ويشار إلى أن هذه الصور أكدت خبر انفصالها عن الراقص براين تاناكا الذي كان قد رافقها في رحلتها الشتوية الماضية.

يذكر أن مصدر مقرب لموقع "Page Six" كان قد كشف أن الانفصال حدث بسبب رغبة تاناكا في إنجاب الأطفال. وقال: "يريد تاناكا تكوين عائلة، لذا هذا ليس المكان الصحيح له".





