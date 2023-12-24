معتز التوني يعلن بدء تصوير "إكس مراتي" لهشام ماجد ومحمد ممدوح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج معتز التوني عن بدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "إكس مراتي" والذي يتشارك بطولته لأول مرة كلا من الفنان هشام ماجد والفنان محمد ممدوح.

ونشر "التوني" صورة كلاكيت الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "الحمد لله بدء تصوير إكس مراتي يارب اكرمنا"، ولاقى الخبر تهنئة متابعيه منهم الفنان شيكو قائلا: "ميزيييييييييييييي"، والفنانة مي كساب "مبروك يا ميزو".

وعرض للمخرج معتز التوني مؤخرًا الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" بعنوان "دوري الأبطال" وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد، شيكو، ميرنا جميل، سامي مغاوري، ومي كساب.

كما عرض لمعتز التوني فيلم "ابن الحاج أحمد" أول بطولة مطلقة للفنان شيكو على شاشة السينما وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.