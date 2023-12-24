شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا فى رحلة تسوق عيد الميلاد داخل لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة العالمية صوفيا فيرجارا في غاية الأناقة حينما ظهرت خلال رحلة تسوق عيد الميلاد في لوس أنجلوس بعد ظهر يوم الجمعة الماضى، وذلك بعدما ظهرت - حسب موقع الديلى ميل - النجمة البالغة من العمر 51 عامًا، وهى ترتدى ملابس بسيطة إلا أنها خطفت بها الأنظار.

وكانت فيرجارا في طريقها إلى مركز ويستفيلد سينشري سيتي التجاري، وهى ترتدى قميص رمادي تم ارتداؤه تحت معطف واق من المطر باللون الأخضر الداكن.



الممثلة صوفيا فيرجارا

وكانت منصة نتفليكس أول تريللر ترويجى لـ مسلسلها الجديد "Griselda"، الذي تلعب فيه النجمة صوفيا فيرجارا دور جريزيلدا بلانكو، والذى وصلت مدته إلى 49 ثانية، واحتوى على لقطات تشويقية للعمل الجديد المنتظر.

كما شاركت فيرجارا أيضًا في الإنتاج التنفيذي وتأليف العمل إلى جانب كل من إريك نيومان (Narcos) والمخرج أندرياس بياز، ويتألف المسلسل من ست حلقات وسيتم عرضه على منصة نتفليكس خلال شهر يناير 2024، يتناول مسلسل "Griselda" حياة سيّدة الأعمال الكولومبية الطموحة والذكية "جريزيلدا بلانكو"، الأم المتفانية التي أنشأت واحدة من أكثر العصابات ربحًا في التاريخ، وتمتعت بلانكو بسحر خاص وقوة وحشية، جعلاها قادرة على التوفيق بين العمل ودورها كأم بكل سلاسة، لتشتهر فيما بعد باسم "العرابة".

مسلسل Griselda من إخراج أندرياس بياز، ومن تأليف إنجريد إسكاجيدا، ودوج ميرو، وإريك نيومان، وبرينا كوف، وكيسي باباس، وتوري مير، وألفريدو سبتين، وجينا لوسيتا مونريال، وجيوفانا سركيس، وكارلو برنارد.

ويقوم ببطولة مسلسل Griselda الجديد كل من صوفيا فيرجارا (جريزلدا بلانكو)، ألبرتو جويرا (داريو سبولفيدا)، كريستيان تابان (أرتورو ميسا)، مارتن رودريغيز (ريفي أيالا)، جوليانا أيدن مارتينز (جون هوكينز)، فانيسا فرليتو (كارمن جوتيريز).