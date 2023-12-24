شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "جعفر العمدة" مهاب طارق يقدم مسلسل "حالة خاصة" على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المؤلف الشاب مهاب طارق عملاً دراميًا جديدًا بعنوان "حالة خاصة" بطولة الفنان الشاب طه دسوقى وغادة عادل، المقرر عرضه يوم بدءًا من يوم 3 يناير المقبل، من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنانيى، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل "حالة خاصة" هو العمل الثانى للمؤلف الشاب مهاب طارق، والذى سبق وقدم مسلسل "جعفر العمدة" مع المخرج الكبير محمد سامى، والذى عرض في رمضان الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، من بطولة النجم محمد رمضان، وهالة صدقى، وأحمد فهيم، وعصام السقا، مى كساب، منة فضالى، ومجدى بدر، وأحمد داش، وعماد صفوت، وعدد من الفنانين، من إنتاج ميديا هب سعدى – جوهر.



مهاب طارق

وتصدر البوستر الرسمي للمسلسل كل من طه دسوقى وغادة عادل وأحمد طارق وأخرون، حيث طرحت المنصة التيزر الرسمي للعمل، الذى يدور في أروقة المحام إذ يجسد طه دسوقى شخصية محامى يدعى "نديم" كما تجسد غادة عادل شخصية محامية تدعى "أمانى النجار".

وقدم طه دسوقى في رمضان الماضى مسلسل الصفارة من 15 حلقة، من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.