فيديو يظهر غيرة زوجة محمد عادل إمام من ياسمين صبري

ميرنا وليد - بيروت - أظهر مقطع متداول على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي غيرة زوجة الممثل المصري محمد إمام، نجل عادل إمام من الممثلة المصرية ياسمين صبري تواجدهم في إحدى صالات دور السينما لمشاهدة العرض الأول من فيلم " أبو النسب".
وظهر في الفيديو، محمد إمام بجانب ياسمين صبري حيث كانت يتبادل معها الحديث، وكانت ردة فعل زوجة محمد عادل إمام أن توجهت إليه وأمسكت بذراعه، واتخذت وضعية التصوير مع زوجها.
وانهالت التعليقات على ردة فعل زوجة محمد عادل إمام منها الساخرة ومنها التي اعتبرت أنها ردة فعل طبيعية.
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