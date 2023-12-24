بعد تصدر "أبو نسب" التريند.. محمد إمام ينال إشادات عديدة| الجمهور يعلق

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر فيلم "أبو نسب" التريند بعد طرحه في دور العرض السينمائية، لذلك نال الفنان محمد عادل إمام، إشادات كثيرة ودعم كبير من جمهوره بعدما حقق العمل إيرادات مرتفعة بشباك التذاكر.

وشارك محمد عادل إمام جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" تصدر فيلم أبو نسب التريند العديد من المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي لتأتي تعليقات الجمهور على الفليم كالتالي، قال تعليق: "فيلم جميل جدا بجد كله ضحك"، وعلق آخر: "بجد تستاهل الفيلم مش حلو عادي ده جامد جدا"، وقال آخر: "فيلم رائع بجد زعيم ابن زعيم"، وجاء تعليق آخر: "الفيلم تحفة ولسه كمان هيكسر الدنيا"، وعلق آخر: "فيلم جامد بجد".

أبطال فيلم أبو نسب



يشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويجمع فيلم أبو نسب الفنان محمد عادل إمام، وشقيقه المخرج رامي إمام، بعد غياب دام سنوات إذ أن آخر تعامل بينهم كان فيلم حسن ومرقس.