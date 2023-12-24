شاهد غيرة زوجة الفنان محمد إمام من ياسمين صبري

وثق مقطع فيديو متداول على منصة “إكس”، لقطة توضح غيرة زوجة الفنان المصري محمد إمام، نجل عادل إمام، من الفنانة ياسمين صبري.
وأظهر الفيديو تواجد محمد إمام بجانب ياسمين صبري، وهما يتبادلان الحديث أثناء تواجدهما في إحدى صالات دور السينما لمشاهدة العرض الأول من فيلم ” أبو النسب”.
وفي ردة فعل سريعة من زوجة محمد إمام، توجهت إليه وأمسكت بذراعه، واتخذت وضعية التصوير مع زوجها، مما لفت انتباه الكثيرين.
واعتبر البعض أن هذه الردة فعل تدل على غيرة زوجة محمد إمام من ياسمين صبري، خاصة وأن الأخيرة تعد من أشهر نجمات الفن في مصر، وتتمتع بشعبية كبيرة.
وعلى الرغم من أن الفيديو لم يكشف عن أي تعليقات من زوجة محمد إمام أو ياسمين صبري حول الواقعة، إلا أن الأمر أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
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