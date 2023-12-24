تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أحدث ظهور لنجل الفنان جابر الكاسر “ريان” وهو يغني قصيدة مساعد الرشيدي “ضاق الغمام”. وأظهر الفيديو “ريان” وهو يغني بعض الأبيات من القصيدة، وبدا متفاعلا مع الموسيقى.

وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل، وعلق مغرد قائلا:”مو شرط إذا والدك فنان تصير فنان مثله”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ريان نجل الفنان جابر الكاسر يبدع بغناء قصيدة مساعد الرشيدي ضاق الغمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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