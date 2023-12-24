أنا مترفضش..مؤمن نور يروج لفيلم ليه تعيشها لوحدك



محمد اسماعيل - القاهرة - روج الفنان الشاب مؤمن نور لفيلم ليه تعيشها لوحدك، والذي يشارك فيه بشخصية " كريم أبو شعلة"، عن طريق منشور جديد نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام".

وقام نور بنشر بوستر للفيلم وعلق: " أنا مترفضش"، سعيد جدا بمشاركتي في فيلم " ليه تعيشها لوحدك"، في شخصية كريم أبو شعلة، تأليف أحمد عبدالعزيز، وإخراج حسام الجوهري، وإنتاج I PRODUCTION، بالتعاون مع روتانا ستوديو .

كما كشف نور عن موعد طرح الفيلم في السينمات المصرية والخليجية، حيث أوضح أنه سيكون في جميع دور العرض بمصر يوم 3 يناير القادم 2024، وفي الخليج يوم 18 يناير .

يذكر أن فيلم ليه تعيشها لوحدك من بطولة الفنان شريف منير، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلمى أبو ضيف، وخالد عليش وغيرهم من النجوم، وتدور أحداثه حول طبيب يصاب بمرض السرطان ويقوم صديقه بالوقوف بجانبه خلال رحلة العلاج ويمران بمواقف مختلفة.