شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تسافر البرازيل للترويج لفيلها بطائرة خاصة سعرها 40 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية بيونسيه مذهلة عندما وصلت البرازيل للترويج لفيلمها "Renaissance: A Film By Beyoncé"، وقدمت النجمة البالغة من العمر 42 عامًا عرضًا مبهرًا بإطلالة من الجينز من العلامة التجارية البرازيلية PatBO أثناء نزولها على درجات طائرتها الخاصة.



بيونسيه

وفي اليوم نفسه، شاركت منشورًا لها على "إنستجرام" وهى ترتدى زيًا فضيًا مذهلاً، بينما كانت مستلقية على السرير على متن طائرتها الخاصة التى تبلغ قيمتها 40 مليون دولار.



بيونسيه بفستان فضي



بيونسيه في طائرتها الخاصة

وظهرت بيونسيه بشكل مفاجئ فى البرازيل للاحتفال بفيلمها الروائي فى جولة موسيقية، وعند وصولها إلى البلاد، قامت الفائزة بجائزة جرامي 32 مرة بتصميم ثوب قصير مغطى بالترتر الأزرق اللامع، كما أنها ارتدت بنطلون جينز عالى الخصر مع تطريز على طول أرجل البنطلون المستقيمة وطول الكاحل، كما ارتدت معطفًا منتفخًا.



بيونسيه بعلم البرازيل

وتركت خصلات شعرها الشقراء البلاتينية في أمواج ناعمة، وبدت متألقة بمكياج أحادي اللون متوهج وارتدت نظارة شمسية بيضاء على شكل عين القطة.

نزلت بيونسيه من طائرتها الخاصة مرتدية زوجًا من الأحذية ذات الكعب العالي المصنوعة من الفضة المعدنية، وفي اليوم نفسه، شاركت سلسلة من الصور لها وهي ترتدي ثوبًا مطرزًا مذهلاً مع ذيل طويل يصل إلى الأرض، وفي صورها، قامت بلف نهاية الفستان حول شعرها الطويل كغطاء رأس مطابق، وشوهدت أيضًا وهي تحمل العلم البرازيلي عند وصولها.