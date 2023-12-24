هكذا احتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها الممثل المصري أحمد العوضي يوم أمس، بحضور عدد من أصدقائهما.



ياسمين وجهت رسالة لزوجها في عيده حيث كتبت له:"كل سنة وإنت طيب يا حبيبي عقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا عوضيكوا".

يذكر أن العوضي ينتظر عرض أحدث أفلامه "الإسكندراني"، والعمل هو تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وغيرهم من الممثلين.