- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها الممثل المصري أحمد العوضي يوم أمس، بحضور عدد من أصدقائهما.
ياسمين وجهت رسالة لزوجها في عيده حيث كتبت له:"كل سنة وإنت طيب يا حبيبي عقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا عوضيكوا".
يذكر أن العوضي ينتظر عرض أحدث أفلامه "الإسكندراني"، والعمل هو تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وغيرهم من الممثلين.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا احتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.