ميرنا وليد - بيروت - تأثرت مصممة الأزياء كثيراً على الهواء، حيث بكت حين قدم لها زوجها الفنان رامي عياش أغنية بمناسبة عيد ميلادها.

وجاء الأمر خلال حلولهما ضيفان على برنامج The Stage الذي تقدمه الاعلامية كارلا حداد، وكانت الحلقة خاصة لعيد الميلاد المجيد.

وتصدر رامي عياش الترند من خلال هذه الحلقة، ولم يكن رامي وحده نجم السهرة بل خطفت زوجته مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش الأنظار بجمالها ولطافتها وكذلك أولادهما آرام، آيانا وطفلتهما الصغيرة التي اكملت عامها الاول آلارا.

وكانت رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر قد أثنت على إطلالته وشاركت صورة لرامي وكتبت: "أنا فخورة فيك لأنك انسان وطني وبدافع عن الست اللبنانية.. نورت ال LBCI."

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - رامي عياش يبكي زوجته داليدا .. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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