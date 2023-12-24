ليا بو شعيا تفجع بوفاة والدتها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية ليا بو شعيا عن وفاة والدتها سلوى حزام بو شعيا من خلال منشور عبر خاصية الحالة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وردت فيه ورقة النعوة.



ليا كتبت تعليقاً مؤثراً:"كسرتيني يا روحي يا أمي".

ومنذ بضعة أشهر كان قد تعرض شقيق ليا لحادث أليم، وهو في طريقه إلى بيروت من أحد المناطق في لبنان أدى إلى دخوله غيبوبة تامة في ذلك الوقت في مستشفى "أوتيل ديو" في بيروت.

وبمنشور مؤثر للغاية، طلبت ليا من الجمهور الدعاء والصلاة من أجل شفاء شقيقها كرم والذي يبلغ من العمر الـ 27 عاماً.