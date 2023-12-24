خاص وبالفيديو - بولين حداد تتحدث عن تجربتها الأولى مع الأخوين صباغ وهذا ما كشفته عن جديدها

ميرنا وليد - بيروت - تميزت الممثلة اللبنانية بولين حداد في الكثير من الأعمال التمثيلية نذكر: "لأنك حبيبي، حنين الدم، الكاتب، غربة، نص يوم، جنى العمر، الشحرورة، ولعبة الموت"، اذ استطاعت ان تثبت جدارتها في هذا المجال وتكون ممثلة بارعة في الأداء، وحاليا تشارك في مسرحية "مش بس عالميلاد" للأخوين فريد وماهر صباغ، التي تضم الممثل يوسف الخال، الفنانة كارين رميا، الممثلين أنطوانيت عقيقي وريمون صليبا ورفيق فخري وجوزيف اصاف.



موقع "الفن" التقى بـ بولين حداد في كواليس المسرحية وتحدثنا معها عن مشاركتها فيها، الى جانب حديثنا عن أعمالها المقبلة.