نقابة المهن التمثيلية تلغي حفل رأس السنة (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - ألغت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، حفل رأس السنة تضامنًا مع الأوضاع في قطاع غزة، وما يشهده الشعب الفلسطيني من دمار وآلاف الشهداء إثر حربهم مع المحتل الإسرائيلي.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا جاء به: "يعتذر مجلس إدارة نادي نقابة المهن التمثيلية عن إقامة حفل رأس السنة مراعاة للأحداث الراهنة في فلسطين".

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري

وكان حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني. ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانين في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.

أشرف زكي يحصد جائزة الريادة بسبب دوره النقابي

حصد الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جائزة الريادة من حفل دير جيست بسبب مجهوداته الكبيرة في عمله النقابي.

قال أشرف زكي، في كلمته علي المسرح عقب التكريم، أنه عن سعيد به قائلا: "ربنا يقدرني على خدمة زملائي من الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه من أصعب لحظاته التكريم بعد اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي كان تجمعه به علاقة قوية".