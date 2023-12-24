تفاصيل حفل راغب علامة في رأس السنة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب راغب علامة، لاحياء حفلاً غنائيًا في موسم رأس السنة بدولة البحرين، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من جمهوره ومحبوه.

ويقدم "راغب"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من اجمل أغنياته القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال راغب علامة

يشار إلى أن طرح المطرب راغب علامة، مؤخرًا أغنية "يلا"، كلمات عماد الأبياري، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، وتم تنفيذ جزء منها في لبنان والجزء الآخر في مصر.

وتقول كلمات الأغنية :-

يلا يلا حبيبي يلا يلا

شو هالرقصة المجنوني

سحرك دوبلي عيوني

وعليكي بيدلوني يا عيوني

يا ويلي من نظراتك

من رقصك من حركاتك

ماعاد فيي وحياتك يا عيوني

قلبي بيمشي وراكي اكتر مني بيهواكي

بينساني وما بينساكي قلبي نار

مين دلك مين عليي عم بتدوري حوالي

طار العقل اللي في وعقلي طار