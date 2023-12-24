موعد ومكان حفل تامر حسني في رأس السنة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب تامر حسني، لاحياء حفل رأس السنة في تركيا، يوم 30 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يحضر مجموعة كبيرة من جمهوره ومحبوه.

ويقدم "حسني"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني، مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "أنا حوا"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكذلك منصات الموسيقى المختلفة.

وتأتي أغنية أنا حوا، لـ تامر حسني، ضمن ألبومه الجديد هرمون السعادة، وتشاركه آسيل عمران، بالتمثيل، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وتقول كلمات الأغنية:-

"اشتريت كتاب اسمه كيف تفهم حوا.. قولت هعرف منه إيه في دماغها جوا.. حوا في كل الجنسيات بجد تركيبة واحدة.. لو هنسمي في مسميات أحن حنينة جاحدة.. حافظين مش فاهمين نفس الكلام و بيتردد بيتردد.. وإحنا عايشين مساكين بنجيب في هدايا ونسدد آه ونسدد".