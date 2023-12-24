قالت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي لانا العقيل إنها لا ترغب في الزواج.

وأوضحت لانا العقيل أن الزواج مرهق وشاق، وقالت: “ما أبغى أتزوج، الزواج مره متعب وصعبه الحياة”.

وكانت لانا العقيل قد أثارت الجدل مؤخرًا، بعد أن ظهرت مرتدية فستان زفاف، مما أثار تكهنات حول زواجها.

ولكنها نفت هذه التكهنات، وقالت إنها كانت ترتدي فستان زفاف في إحدى جلسات التصوير.

كانت هذه تفاصيل خبر لانا العقيل تكشف عن موقفها من الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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