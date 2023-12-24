شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يروى قصة تحدثه بـ"الروسية" فى مشهد الخطبة بفيلم "الديلر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم خالد النبوى، مع الإعلامى محمود سعد خلال برنامج sold out ، كواليس خطبته بالروسية فى فيلم الديلر، وقال النبوى، "فى فيلم الديلر عندى خطبة بالروسى وأنا معرفش أتكلم روسى بس الفكرة إنى لازم أدهش الناس، قعدت أذاكر المشهد 3 أشهر وروحت إلى المركز الثقافى الروسى فى القاهرة من أجل تعلم إلقاء الخطبة بالروسى، وهنا أنت مش شايف خالد النبوى شايف على الحلوانى الشخصية ومش عاوز تبقى نمطى".

وأضاف خالد النبوى، "مشهد الخطبة كان عندى تصور كبير له وذهبت للتحدث مع المؤلف مدحت العدل، وهو شخص فى قمة التواضع، ووافق لأن المشهد فى شاشات كبيرة ومجاميع هيكون مكلف فى أوكرانيا وإزاى نقنع المنتج سامى العدل الله يرحمه وقتها بالفكرة ووافق وظهر المشهد زى ما إحنا عاوزين بالظبط".

وفى سياق آخر، يستعد النجم خالد النبوى، لتقديم مسلسل جديد بعنوان "إمبراطورية م"، والمقرر طرحه فى موسم دراما رمضان 2024، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

وخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام"، وقدمه رمضان الماضى ومن بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.