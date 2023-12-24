لطيفة تطلب الدعاء لوالدتها بعد دخولها المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” عن تعرض والدتها لأزمة صحية، أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونشرت لطيفة صورة لوالدتها من داخل غرفة العناية المركزة، وعلقت عليها قائلة: “أمي العظيمة القوية الصامدة ربنا يشفيكي يا رب، بطلب من اللي بيحبوني يدعو لأمي يشفيها ويقومها بالسلامة”.

يُذكر أن لطيفة كانت قد نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تلقيها تهديداً بعدما قدّمت أغنيتها الجديدة “إلى طغاة العالم”، دعماً للقضية الفلسطينية، والتي حذفتها بعض المنصات العالمية.

وقالت لطيفة في الفيديو: “أنا بنت تونس وكل العالم شاف تونس عملت إيه بعد القصف والمهازل والتهجير والتدمير بالبشر اللي بيحصل في غزة”.

وأضافت: “بنستصعب نضحك ونقول الناس هناك بتعاني، حتى لما تأكل تحس بغصة لأن الناس مش لاقية تأكل وأشلاء وبعد ما هجرت بيوتها يقصفوها، متعرفش تعبر بالكلام قول رأيك بالفن، الفن طول عمره لازم يكون سلاح مدني، وأم كلثوم بعد حرب 67 لفّت العالم العربي كله ولمّت اللي بلادها محتاجاه من مساعدات، وعبد الحليم وغيرهم من الفنانين اللي تركوا بصمة كبيرة”.