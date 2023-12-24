بالصور – ياسمين عبد العزيز تحتفل مع الأصدقاء بعيد ميلاد أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في احتفال بسيط أقيم في أحد أماكن الخاصة، احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بيوم ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي.

وظهرت ياسمين مع العوضي وبعض أصدقائهما، وهم يحتفلون بميلاده وأمامهم قالب حلوى عليه صورتهما معاً.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد احتفلت بيوم ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي بنشر صور عفوية خاصة عبر حسابها في “إنستغرام”، ظهرا فيها وهما في غاية السعادة.

وعلّقت النجمة المصرية على الصور برسالة قصيرة عبّرت فيها عن حبّها لزوجها إذ قالت: “كل سنة وإنت طيب يا حبيبي عقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا عوضيكو”… ليردّ عليها النجم المصري في تعليق قائلاً: “وإنتي طيبة يا قلبي”.

وتفاعل الجمهور والنجوم بشكل واسع مع الصور والتعليق، ونالت إعجاب الآلاف من متابعي النجم المصري، وانهالت عليه التعليقات التي تمنت له العمر المديد ودوام السعادة.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز تغيب عن دراما رمضان المقبل للمرة الأولى منذ أربع سنوات فيما ينتظر أحمد العوضي عرض أحدث أفلامه “الإسكندراني”.