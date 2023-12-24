محمد منير يروّج لحفل رأس السنة وهذا ما قرره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان محمد منير لحفله المقرر إحياؤه يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بالشيخ زايد، ضمن حفلات رأس السنة، معلناً التبرع بجزء من أجر حفله لصالح أهل غزة.

ونشر الكينغ عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستغرام” بوستر الحفل وعلق عليه قائلًا: “احجز تذكرتك وانضم إلينا في أكبر حفل للعام الجديد 2024 مع الكينغ محمد منير، مسار إجباري وعفروتو وأكبر عرض ألعاب نارية للعد التنازلي للترحيب بعام 2024”.

وأضاف: “واستمتعوا بمشاهدة أكبر عرض لألعاب الخفة مع كريس المصرى ومفاجآت أخرى كثيرة يوم الأحد 31 ديسمبر، يرجى ملاحظة سيتم التبرع بجزء من الأرباح لجهود إغاثة غزة”.

يذكر أن محمد منير طرح مؤخراً أغنية “يا فلسطيني” بالتزامن مع أحداث غزة، والتي قطع بسببها إجازته السنوية التي يقضيها كل عام في ألمانيا لإجراء فحوص طبية للاطمئنان على صحته، وذلك بعد الأحداث الدامية في قطاع غزة والعدوان الصهيوني على القطاع، وتعاون فيها مع الشاعر عصام عبد الله، والملحن كامل الشريف، والأغنية من توزيع فتحي سلامة، وإخراج أحمد عبد المحسن.