هاني شاكر يحتفل بعيد ميلاده في بيروت.. ديو رائع جمعه مع مروان خوري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إحتفل النجم هاني شاكر بيوم ميلاده في العاصمة بيروت بخصور النجم مروان خوري، وذلك في إحدى المطاعم الهادئة في أجواء سلسة وهادئة.

ويتواجد النجم المصري في بيروت من إجل إحياء حفل غنائي في بيروت، وقد حضر حفل الميلاد الى جانب مروان خوري السفير المصري في لبنان، وزوجة هاني شاكر والإعلامي اللبناني سعيد الحريري.

وتم تداول مقاطع عفوية من الحفل البسيط ولحظة تقطيع قالب الحلوى الذي طبع عليه صورته.

وتضمن الاحتفال ديو لطيف جمع بين هاني ومروان، فقدما أغنية “أصاحب مين” من دون موسيقى أو أي مؤثرات صوتية، بل اكتفى هاني بتلحين الأغنية وغنائها بصوته الجميل، وسط انبهار واعجاب جميع الحاضرين.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأغنيى ونال المقطع اعجاب الآلاف من المتابعين وتم تداوله بكثافة، واثنوا على بساطة هاني وقدرته على المحافظة على صوته الحنون وادائه المحترف.