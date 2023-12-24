برادلي كوبر يضطر إلى ترك مؤتمر صحافي مهم من أجل إبنته.. إليكم ما حصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اضطر النجم برادلي كوبر إلى قطع مؤتمره الصحافي الخاصّ بفيلمه الأخير “مايسترو”، بعد تلقّيه مكالمة عاجلة من ممرّضة مدرسة ابنته ليا.

ونشر موقع “بيج 6” تفاصيل ما حصل، حيث سارع الممثل العالمي الى مغادرة مسرح “دوبلي” في نيويورك، الذي كان يعقد فيه مؤتمراً صحافياً لقراءة وتحليل الفيلم، واضطر إلى تقديم اعتذاره إلى الحاضرين، مبرّراً ذلك بأن ممرّضة مدرسة ابنته اتصلت به.

وبعدما استأذن كوبر لمغادرة قاعة المؤتمر، غاب لأكثر من نصف ساعة. وعندما عاد أوضح للحضور بأنه اضطر إلى التوجّه إلى المدرسة التي تبعد 10 دقائق سيراً على الأقدام، بعدما أُبلغ بأن أمراً ما أصاب ابنته، البالغة 6 أعوام، ولم تستطع إدارة المدرسة التصرّف بشأنه، فلجأت إليه.

ورغم أنه لم يوضح المزيد من التفاصيل حول الحادثة وما أصاب طفلته، لكنّه طمأن الحاضرين إلى سلامة ابنته، واستكمل الحوار والحديث عن فيلمه.

يذكر أن الطفلة ليا هي ثمرة علاقة حب امتدت 4 أعوام بين كوبر وعارضة الأزياء الروسية أيرينا شايك، وقد امفصلا قبل فترة ولم يؤثر هذا الأمر على علاقتهما وهلى الطفلة لأنهما يتشاركان قانونيّاً حضانتها.