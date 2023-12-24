لم تحسم قرارها النهائي بعد.. هل تعود إيمي سمير لجمهورها في رمضان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعكف الفنانة إيمي سمير غانم حالياً على قراءة ودراسة سيناريو مسلسل كوميدي كبير وذلك لاتخاذ قرارها فيما إذا كانت ستشارك به في موسم دراما رمضان المقبل 2024 من عدمه.

وحرصت إيمي على استشارة زوجها الفنان حسن الرداد وشقيقتها دنيا سمير غانم لأخذ رأيهما ومعرفة انطباعهما عن المسلسل.

وكشف مصدر من شركة الإنتاج أن إيمي لم تحسم قرارها النهائي حتى الآن رغم إلحاح شركة الإنتاج عليها لسرعة الرد، وأنها طلبت مهلة أسبوع واحد لاتخاذ القرار.

وكانت إيمي قد أعلنت خلال استضافتها في برنامج “سينماتك”، المذاع عبر قناة SBC السعودية، نيتها خوضها دراما رمضان المقبل، واشتياقها إلى التمثيل، بعد انقطاع طويل، مشيرةً إلى أنها بحاجة الى تقديم أعمال تُفرح قلوب الناس.

وقالت إن مشاركتها في مسرحية ضمن “موسم الرياض”، وظهورها ضيف شرف في فيلم “بلوموندو” بطولة حسن الرداد، خطوتان تمهّدان لعودتها بقوة إلى الساحة الفنية بعد الظروف الصعبة التي مرت بها بسبب وفاة والديها ومن ثم ولادة ابنها فادي.