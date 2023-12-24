خارج السباق الرمضاني.. منة شلبي تجهّز لمسلسلها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنشغل الفنانة المصرية منة شلبي حالياً بالتجهيز لمسلسل جديد بعنوان “سيدتي العويلة”، تتعاون فيه مع السيناريست تامر حبيب، والمخرج هادي الباجوري، وذلك استعداداً لبدء التصوير فور الانتهاء من كتابة جميع الحلقات، حيث من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

ويعتبر مسلسل “سيدتي العويلة” عودة لتامر حبيب إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب عدة سنوات حيث كان آخر الأعمال التي شارك في كتابتها مسلسل “لعبة النسيان” الذي قامت ببطولته الفنانة دينا الشربيني وعرض في رمضان 2020، وهو يعتبر التعاون الثاني له مع المخرج هادي الباجوري، منذ فيلم “واحد صحيح”.

يُذكر أن منة شلبي تعيش فترة انتعاشة فنية حيث قدمت في رمضان الماضي مسلسل “تغيير جو” والذي شاركها البطولة فيه إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، كما تنتظر عرض فيلم “فرقة الموت” والذي تتعاون فيه للمرة الرابعة مع النجم أحمد عز، ويشاركهما البطولة آسر ياسين ومحمود حميدة وبيومي فؤاد، تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

وكانت منة قد شاركت كضيف شرف في فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، والذي عرض في عيد الاضحى الماضي وحقق إيرادات جيدة.