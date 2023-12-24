أمينة خليل تردّ على منتقدي اختيارها ضمن لجنة تحكيم “البحر الأحمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم انتهاء مهرجان البحر الأحمر السينمائي منذ فترة، إلا أن الجدل مازال دائراً بسبب اختيار الفنانة أمينة خليل ضمن لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في الدورة الثالثة للمهرجان.

وردت أمينة خليل على الأصوات التي انتقدت مشاركتها في عضوية لجنة التحكيم، مؤكدة أن اختيارها ليس مجاملة ولم يأت من فراغ، لكنها من النجمات القلائل اللاتي درسن الإخراج شاركت في عضوية أكثر من لجنة تحكيم، من بينها لجنة تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة، عضوية تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

يُذكر أنه يعرض حالياً لأمينة خليل فيلم “شماريخ” والذي تشارك في بطولته مع النجم آسر ياسين، وكانت قد كشفت خلال استضافتها في برنامج “معكم” مع الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة قناة ONE، عن سبب مشاركتها في فيلم “شماريخ”، قائلة: “سبق لي وعملت مع المخرج عمرو سلامة قبل ذلك، في فيلم “الشيخ جاكسون”، وعملنا مع بعض عددًا من المشاهد الصغيرة، وقد سعدت كثيرًا بتجربتي، واستمرت صداقتنا بعد الفيلم، حتى جاءت فرصة العمل معه في فيلم “شماريخ”.

وأضافت: “أنا أثق في المخرج عمرو سلامة جدًا، وأثق في رؤيته، وفي الغالب لا تتكون عندي فكرة الثقة العمياء في المخرج، ومنذ بداية حكايته لي عن فيلم “شماريخ” ورؤيته لهذا الفيلم، أدخلني في عالم الفيلم بشكل كبير جدًا، ومنذ تلك اللحظة وأنا قررت أن أقدم هذا الفيلم، ومؤمنة به جدًا، خاصة أنه يضم مقومات النجاح السينمائي”.