بالصور – أحمد الفيشاوي يحتفل بالكريسماس مع ابنه وطليقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صوراً له مع ابنه وطليقته الألمانية، كشف من خلالها قدومهما إلى مصر للاحتفال معه بالكريسماس.

وظهر الفيشاوي في الصور مع طليقته وابنه في أجواء الكريسماس وعلق على الصورة قائلاً: “لقد عادوا من أجل بابا.. عيد كريسماس سعيد لكما يا أحبابي”.

وكان الفيشاوي قد نشر صورًا لابنه تيتوس، على حسابه بـ”إنستغرام” وجَّه له من خلالها رسالة دعم وتشجيع له على كل الأشياء التي يقوم بها.

وكتب معلقًا على الصور: “والدك ووالدتك فخوران بك يا سيدي، استمر برافو تيتوس في كل الأشياء الرائعة التي تفعلها”.

وكشف الفيشاوي خلال الفترة الماضية، بعض التفاصيل الخاصة بابنه تيتوس من طليقته الألمانية وذلك بعد اعترافه به منذ فترة قصيرة عبر السوشيال ميديا.

وقال في لقاء ببرنامج et بالعربي: “لا أحب الحديث عن حياتي الشخصية كثيراً وابني تيتوس يعيش مع والدته الألمانية وأراه من حين لآخر”.