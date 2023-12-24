الدكتورة يومي ترد على سيدة : " يا حمارة يا غبية يا حقودة يا حية "

ميرنا وليد - بيروت - ردت اليوتيوبر وعارضة الأزياء اللبنانية الدكتورة يومي على متابعة وجهت لها كلاماً قالت فيه :"والله انتي اللي ولا جسم متل الناس ولا فيه أنوثة مدري ويش لاقي فيك"، وجاء رد يومي:" يا حمارة يا غبية يا حقودة يا حية يا جردونة لو انتي بتشوفي جسمك ، هيدا بيشبهك الوطواط متلك حية"

يذكر أن كلمة حية هي كلمة تعني الأفعي باللبناني.



وكانت يومي قد شاركت الجمهور مقطع فيديو مؤثر للغاية وثقت من خلاله إحتفالها بعيد ميلادهل، برفقة الأطفال في الميتم.

ويبدو أنها عادة سنوية عن يومي، التي تفضل أن تقضي هذه اليوم، برفقة الأطفال، حيث أن الميتم هو المكان الذي ترعرعت به، وتربت فيه.