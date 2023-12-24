معايدة مؤثرة من قبل إليسا للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية إليسا معايدة مؤثرة من قبالها للجمهور حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد الميلاد المجيد:"

ولد السيد المسيح هللويا

لك المجد والإكرام والسجود ايها الاب والابن والروح القدس!!

ايها السيد العظيم الذي أعطانا وصايا تجعل الإنسان يسمو من الأرض إلى السماء!! احبوا اعدائكم، باركوا لاعينيكم.

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Merry Christmas everyone "

وكانت إليسا قد أحيت مؤخراً حفلاً ناجحاً ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وارتدت سروال واسع باللون الرمادي، مع بلايزر.