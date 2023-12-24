ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية إليسا معايدة مؤثرة من قبالها للجمهور حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد الميلاد المجيد:"
ولد السيد المسيح هللويا
لك المجد والإكرام والسجود ايها الاب والابن والروح القدس!!
ايها السيد العظيم الذي أعطانا وصايا تجعل الإنسان يسمو من الأرض إلى السماء!! احبوا اعدائكم، باركوا لاعينيكم.
...... !!!!!
Merry Christmas everyone "
وكانت إليسا قد أحيت مؤخراً حفلاً ناجحاً ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وارتدت سروال واسع باللون الرمادي، مع بلايزر.
كانت هذه تفاصيل خبر معايدة مؤثرة من قبل إليسا للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.