مصطفى كامل في بيان توضيحي لقصة خلافه مع هاني شاكر

ميرنا وليد - بيروت - صدر عن نقب الموسيقيين الفنان المصري مصطفى كامل، بياناً أوضح فيه حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق بعد اتهام أحمد رمضان سكرتير النقابة الأسبق بتصفية مصطفى كامل الحسابات معه بسبب هاني شاكر.



وورد في البيان :"شكراً أخي الكبير وصديق العمر ورفيق الدرب والنجاح علي مدي ثلاثون عاماً الفنان الكبير هاني شاكر نقيب موسيقيين مصر السابق علي هذا البيان التوضيحي المهم والمُشرف والمُخلص، حيث دأب أحد المتهمين بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ حسب روايات واتهامات مودعه داخل تحقيقات النقابة والنيابة العامة علي لسان أصحابها وبشهادات الشهود تفصيلياً، والمشطوب نهائياً من جداول نقابة الموسيقيين بقرار مجلس تأديب إستئنافي يرأسه السيد المستشار وكيل وزارة الثقافة المصرية والسيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوي، وعضوية ثلاثة أعضاء دون حضوري أو وجودي بهذا المجلس".

وأضاف هذا الشخص، اعتاد علي إلصاق اسمه باسم الفنان الكبير أمير الغناء العربي فى كافة تعليقاته ومنشوراته، قاصداً إثارة الجدل والريبه والقيل والقال حول شخصيه أعتز بها وبمشواري معها الملئ بالنجاحات التي كانت ومازالت تاريخاً محفوراً داخل وجدان الشعب المصري والعربي .

وتابع أخي وحبيبي الفنان هاني شاكر تبادلنا علي مدي ثلاثون عاماً كل الود والحب والصداقه والأخوه والنجاح، وتبادلنا المنصب الخدمي الزائل حتماً، ولم ولن تتبدل بإذن الله بداخلنا المشاعر الطيبه وروابط العشره والحب والاحترام والتقدير."

وكان قد صدر عن هاني شاكر بيانًا صحفيًا ورد فيه :" الفنان هاني شاكر يؤكد على الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين ومجلس ادارة النقابة، ويربأ باسمه أن يزج به على وسائل التواصل الإجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والاحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل."