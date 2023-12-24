مادلين مطر تطرح "فرح العيد" برسالة انسانية مبهجة احتفالا بالميلاد

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت المطربة اللبنانية مادلين مطر أغنية جديدة بعنوان "فرح العيد" منذ ساعات بالتزامن مع أعياد الكريسماس، حيث تعتبر مادلين الأغنية حالة بها مزيج من الانسانية والدراما بالاضافة لأجواء العيد والمرح، حيث ظهر الكثير من الأطفال معها داخل أحداث الكليب وهذا يعكس اهتمامها بالطفولة وفرحتهم بالكريسماس وأجواء احتفالات العام الجديد.



اغنية "فرح العيد" من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى فارس ابو ملهب والكليب من إخراج ايلي ابو انطون وتم تصويره بمناطق متفرقة من لبنان على مدار ٢٤ ساعة فقط، كما شهدت أحداث الكليب مشاركة تمثيلية لعدد من الممثلين من بينهم ميرنا مكرزل وايلي ابو انطون.

ووجهت مادلين الشكر لكل من ساهم في صناعة الأغنية حيث تؤكد ان رغبتها في رسم البهجة للأطفال من أهم أسباب تقديمها أغنية للكريسماس، مؤكده على ان الأصدقاء حول الأغنية إيجابية بمجرد طرحها وخصوصا في أجواء احتفالات لبنان بالكريسماس.

