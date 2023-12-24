ميساء مغربي : أقبل بالخيانة الجسدية وقد يعجبني رجل متزوج أكثر من الأعزب

ميرنا وليد - بيروت - تصريحات مفاجئة صدرت عن الممثلة المغربية ميساء مغربي حيث قالت عن الخيانة :" ممكن أغفر الخيانة لأن الخيانة بالنسبة لي نسبية، والخيانة الجسدية ما تعني لي شيء وما راح أطلق، لكن لما أعرف أن عنده علاقة كاملة مع امرأة أخرى، راح أزعل وأعرف أن في شيء ما قادرة أكمله".



وعما إذا كان من الممكن أن تكون ضرة قالت " أحسن لي ولا وجع الدماغ 24 ساعة، أكون ضرة مع واحدة معروفة، ما في مشكلة ، أحسن ما يكون يعرف نساء كثير "

واستدركت: " الرجل لا تكفيه أنثى واحدة، ولكن تكفيه امرأة واحدة". وذكرت أن الاستقرار الأسري لا يعني أن يكون هناك زوجة وحيدة.

وتابعت: "يهمني الرجل يكون مقتدر ماديا، ويمكن أن ارتبط برجل أصغر مني سنا، لأن النضوج لا علاقة له بالعمر".

وأشارت ميساء أنها تطلقت 4 مرات، وأشارت أنها بالرغم من أن احتمالات زواجها من شخص أعزب متوفرة إلا أنها لا مانع لديها من الزواج من رجل متزوج.

تصريحات ميساء جاءت في لقاء مع مقدم البرامج محمد قيس في برنامج "المشهد".