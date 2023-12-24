بدء توافد النجوم في حفل توزيع جوائز دير جيست 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - يقام مساء اليوم السبت فعاليات حفل توزيع جوائز الدير جيست السنوي وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم الدراما والسينما المصرية والعربية والتي يتم تكريمهم على أعمالهم الفنية.

وجاء من أبرز الحضور الفنان صبري فواز، الفنان جمال سليمان، الفنانة رباب ممتاز، الفنانة داليا البحيري، الفنانة إلهام شاهين، الفنان حمدي الميرغني، الفنان حسني شتا، الفنان دياب.

وكشفت إدارة "الدير جيست" عن تكريم عدد من الفنانين منهم الفنان صبري فواز عن دوره في مسلسل "وبينا ميعاد"، الفنانة حنان مطاوع عن مسلسلها "وعود سخية" ومسلسل "صوت وصورة".

كما سيتم تكريم الفنانة سوسن بدر عن مسلسل "جميلة"، الفنانة أنوشكا عن فيلم "وش في وش"، الفنان أشرف زكي عن دوره النقابي، الفنانة نجلاء بدر عن مسلسل "صوت وصورة"، الفنان أحمد داود عن فيلم "يوم 13"، والفنانة روجينا عن مسلسل "ستهم".

وشهد حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست" 2022 والذي أقيم في شهر ديسمبر من العام الماضي وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين.