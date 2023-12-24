إيرادات السبت.. "أبو نسب" يحافظ على الصدارة و"بلوموندو" بالمركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس السبت 23 ديسمبر منافسة بين 9 أفلام، هي: "أبو نسب، فوي فوي فوي، العميل صفر، بلوموندو، وش في وش، شماريخ، سنة أولى خطف، البعبع، الخميس اللي جاي"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 2 مليون و99 ألفا و85 جنيها، وزعت على النحو التالي:

أبو نسب

احتل المركز الأول فيلم أبو نسب، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و502 ألف و420 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

شماريخ

وذهب المركز الثاني لفيلم شماريخ، وحقق 521 ألفا و747 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

العميل صفر

وحصل على المركز الثالث فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 19 ألفا و178 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

وش في وش

وجاء في المركز الرابع فيلم "وش في وش" وحقق 18 ألفا و540 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

فوي فوي فوي

وذهب المركز الخامس لفيلم "فوي فوي فوي"، محققا 16 ألفا و764 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

بلوموندو

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم بلوموندو، بعد تحقيقه 11 ألفا و510 جنيهات.

الفيلم تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.

سنة أولى خطف

ويأتي فيلم "سنة أولى خطف" في المركز السابع، محققا 7 آلاف و946 جنيها.

الفيلم سيناريو وحوار باسم مجدي، إخراج أسامة عمر، بطولة بيومي فؤاد، مي كساب، أحمد فتحي، وياسر الطوبجي.

الخميس اللي جاي

وتراجع إلى المركز الثامن فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 560 جنيها.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

البعبع

واحتل المركز التاسع والأخير فيلم "البعبع" والذي حقق 420 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.

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