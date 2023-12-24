شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تستقبل حفيدتها الأولى جيهان وتعلق: ابنة روحى ووطنى ودنياى شام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت النجمة أصالة حفيدتها الأولى جيهان، وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد الله الذى وهبنى حفيدتى الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحى ووطنى ودنياى وفخرى شام أدعو لها أن يحفظها الله وأن يجعل أيامها حلوة هي و كل أولاد العالمين".





وكانت شام الذهبي ابنة أصالة نصرى نشرت جلسة تصوير على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ترتدى فيها فستانًا ورديًا أظهرت فيها حملها الأول وسألت متابعيها: "يا ترى بنت ولا ولد" لكن بالتأكيد صولا أخبرتكم وكانت الفنانة أصالة قد نوهت في أحد البوستات أنها تنتظر أولى حفيدة لها من ابنتها شام.

وفى سياق مختلف،وطرحت أصالة نصري أغنيتها الجديدة "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.