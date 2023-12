شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المغنية العالمية لورا لينش بعد وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت المغنية لورا لينش، إحدى الأعضاء المؤسسين لمجموعة The Chicks، عن عمر يناهز 65 عامًا فى حادث تصادم على طريق سريع فى مقاطعة هودسبث تكساس، وأكد إليوت توريس من إدارة السلامة العامة فى تكساس لمجلة PEOPLE.



لورا لينش

وبعد وفاتها شاركت فرقة The Chicks بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي، متذكرين زميلتهم السابقة فى الفرقة باعتبارها "الضوء الساطع".



The Chicks

وفقًا لبيان صادر عن إدارة السلامة العامة في تكساس، تم إعلان وفاة لينش فى مكان الحادث، الذي وقع على الطريق السريع 62 حوالى الساعة 5:45 مساءً، حيث كانت تسافر شرقًا على الطريق السريع بينما حاول سائق آخر متجهًا غربًا تجاوز السيارة على "جزء غير مقسم فى اتجاهين" من الطريق، ما أدى إلى ضرب سيارة لينش وجهاً لوجه، وفقًا لتقرير أولي.

وتم نقل سائق السيارة التي اصطدمت مع لينش إلى مستشفى محلى مصابًا بجروح غير مهددة للحياة، وفقًا للبيان، والتحقيق مستمر، بحسب الدائرة.

ونشرت القنوات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للفرقة بيانا، أشارت فيه إلى أن أعضاءها "شعروا بالصدمة والحزن" لفقدان لينش، الذى كان عضوا أثناء تشكيل فرقة ذا تشيكس عام 1989.

في تكريم الفرقة المنشور على Instagram وX (Twitter سابقًا)، شاركت The Chicks مقطعًا لـ لينش وهي تؤدي أغنية "West Texas Wind" جنبًا إلى جنب مع زملائها في الفرقة.

وجاء في البيان الذي وقعه الأعضاء ناتالي ماينز وإميلي ستراير ومارتي ماجواير: "إنها تحتل مكانًا خاصًا في قلوبنا للوقت الذي قضيناه في عزف الموسيقى والضحك والسفر معًا، وكانت لورا بمثابة ضوء ساطع، لقد أعطت طاقتها المعدية وروح الدعابة شرارة للأيام الأولى لفرقتنا."

وتابع البيان: "كانت لورا موهوبة في التصميم، وكانت تحب كل ما يتعلق بتكساس، وكان لها دور فعال في النجاح المبكر للفرقة، وساعدت مواهبها التي لا يمكن إنكارها في دفعنا إلى ما هو أبعد من العمل في الشوارع في زوايا الشوارع إلى المراحل في جميع أنحاء تكساس والغرب الأوسط. أفكارنا مع عائلتها وأحبائها في هذا الوقت الحزين."

أسس لينش فرقة The Chicks جنبًا إلى جنب مع عازفة الجيتار روبن لين ميسي والأخوات مارتي ماجواير وإيميلي ستراير في عام 1989، وفقًا لسيرة ذاتية من CMT.

كانت جزءًا من الفرقة أثناء إصدار ألبوماتهم الثلاثة الأولى، بما في ذلك ظهورهم الأول عام 1990 LP Thanks Heavens for Dale Evans، وجهد السنة الثانية لعام 1992 Little Ol 'Cowgirl و1993 Shouldn’t a Told You That.

تركت الفرقة في عام 1993، قبل سنوات من ترحيب فرقة The Chicks بالعضوة الحالية ناتالي ماينز واقتحام الفرقة مع LP الرابع في عام 1998، Wide Open Spaces.