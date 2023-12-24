بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على 12 فيلماً مصرياً في موسم رأس السنة مغلقة

متابعة بتجــرد: يُشارك 12 فيلماً مصرياً، في موسم أفلام رأس السنة، والذي انطلق قبل أيامٍ قليلة بفيلم “أبو نسب” للمخرج رامي إمام، وبطولة محمد إمام، وماجد الكدواني، وياسمين صبري.

وقالت غرفة صناعة السينما، أن الموسم السينمائي سيستمر لمدة 40 يوماً، تنتهي في بداية فبراير المُقبل، وسط حالة تنافسية شديدة، بأفلام متنوعة في الموضوعات والأشكال الفنية.

وتضم القائمة بجانب “أبو نسب”، أفلام “دراكو رع” لخالد منصور، و”الإسكندراني” لأحمد العوضي، و”في عز الضهر” لمينا مسعود”، و”آل شنب” لليلى علوي، و”عصابة عظيمة” لإسعاد يونس، و”ليه تعيشها لوحدك” بطولة شريف منير، و”الحريفة” لنور النبوي، و”مقسوم” لشيرين رضا، بجانب أفلام “كارت شحن” لبيومي فؤاد، و”أسود ملون” لرنا رئيس، و”أنا وابن خالتي” لسيد رجب.

جرأة في العرض

مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما، محمود الدفراوي، قال لـ”الشرق”، إنّ: “هناك جرأة من قبل المُنتجين، لطرح أعمالهم وسط هذا الزخم، رغم أنّ الأفلام كلها يتصدرها نجوم السينما”، موضحاً أنّ “أغلب هذه الأفلام قادرة على جذب الجمهور، كونها ذات طابع أسري، كما أن هناك تنوعاً كبيراً ما بين الكوميدي، والأكشن، والاجتماعي”.

في المقابل، قال المنتج والموزع هشام عبد الخالق، لـ”الشرق”، إنّ: “الجمهور حالياً ليس مؤهلاً نفسياً، للدخول إلى السينما بسبب الأوضاع الكارثية الذي يشهدها قطاع غزة”، متابعاً أنّ “السينما تُعاني مؤخراً بسبب ارتفاع التكلفة وانخفاض قيمة الجنيه، لكن قد تسترد عافيتها تدريجياً، حال نجاح هذه الأفلام المُقرر عرضها قريباً، في جذب الجمهور”.

“أبو نسب”

وافتتح محمد عادل إمام، الموسم يوم 21 ديسمبر، بفيلمه “أبو نسب” المُقرر طرحه في دور العرض العربية من يوم 28 ديسمبر.

ويُشارك في بطولته، كلّ من وفاء عامر، ومحمد لطفي، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول طبيب أطفال تجمعه قصة حب مع فتاة تعمل “لايف كوتش” ويواجهان مشاكل عديدة، مع أسرة كل منهما، وخاصة ليلة زفافهما.

ويتعاون محمد إمام، مع شقيقه رامي إمام، لأول مرة سينمائياً من خلال هذا الفيلم، بينما يُعد التعاون الثالث له مع ياسمين صبري، بعد فيلمي “جحيم في الهند” و”ليلة هنا وسرور”.

عودة إسعاد يونس

وتعود إسعاد يونس إلى السينما بعد غياب عامين منذ آخر أفلامها “200 جنيه”، من خلال الفيلم الكوميدي “عصابة عظيمة”، الذي يجمعها بكلّ من كريم عفيفي، ورنا رئيس، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والعمل تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول “عظيمة” التي تجسدها إسعاد يونس، ويتعرض ابنها لعملية نصب، فتقرر تكوين عصابة تضم ابنها وزوجته وبعض أصدقائها، لاسترداد حقه.

ومن جانبه، كشف كريم عفيفي، لـ”الشرق”، طبيعة الشخصية الذي يُجسدها داخل الأحداث، موضحاً أنه يؤدي دور “ابن عظيمة”، وهو شاب طيب ومسالم جداً، ومسؤول عن إدارة شركة تمتلكها أسرته، لكنه يتورط في مشاكل عديدة، ويتعرض لعملية نصب، بسبب الطيبة الزائدة.

3 أفلام لبيومي فؤاد

ويُشارك بيومي فؤاد، في هذا الموسم، بـ3 أفلام دفعة واحدة، وهي: “أنا وابن خالتي” الذي يجمعه بسيد رجب، وهنادي مهنا، وسارة عبد الرحمن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول صراع ينشأ بين شخصين من عائلة واحدة، ويشهد عدة مغامرات.

كما يطل على جمهور الموسم بفيلم “أسود ملون”، مع رنا رئيس، وأحمد فتحي، وميس حمدان، ومنة عرفة، ومحمد الكيلاني ومحمود حافظ، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول طبيب أمراض نفسية، متخصص في العلاقات العاطفية، ويعالج المرضى من خلال طرق تتضمن عدة مواقف كوميدية.

الفيلم الثالث له، يحمل اسم “كارت شحن”، ويجمعه بمحمد ثروت، وهالة فاخر، وإسماعيل فرغلي، وسامي مغاوري، والعمل تأليف محمود صابر، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول عالم التطبيقات الإلكترونية وعمليات النصب والابتزاز التي تتم من خلاله.

“دراكو رع”

ويخوض خالد منصور وشادي ألفونس، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم كوميدي يحمل اسم “دراكو رع”، وتُشاركهما البطولة داليدا خليل، في أول تواجد لها بالسينما المصرية.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول اثنين من مصاصي الدماء من العصور القديمة يعودان بعد فترة اختفاء طويلة، ليخوضا معارك جديدة مع البشر من خلال مواقف مثيرة، ومن المُقرر طرحه خلال الأيام المُقبلة.

فيلمان لليلى علوي

وتُشارك الفنانة ليلى علوي، في موسم رأس السنة، بفيلمين دفعة واحدة، الأول بعنوان “آل شنب” الذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ويجمعها بكلّ من لبلبة، وسوسن بدر، وأسماء جلال، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وخالد سرحان وآخرين، والعمل إخراج أيتن أمين.

ومن جانبها، قالت آيتن أمين، لـ”الشرق”، إنّ: “هذا الفيلم بمثابة تجربة جديدة تماماً عليها، والأحداث قائمة على كوميديا الموقف”، موضحة أنّ فكرة الفيلم لديها منذ 10 سنوات تقريباً، بينما بدأت في كتابته مؤخراً، ولفترة تجاوزت العام ونصف العام تقريباً، فيما استغرق التصوير شهراً واحداً تقريباً.

كما يُعرض لليلى علوي، فيلم “مقسوم” الذي يجمعها بالثنائي شيرين رضا وسماء إبراهيم، وهو تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداثه في إطار موسيقي غنائي كوميدي، حول مطربة معتزلة كانت تشارك في فرقة غنائية في فترة التسعينيات من القرن الماضي.

أول بطولة سينمائية

ويُنافس أحمد العوضي، على صدارة شباك التذاكر، بأول بطولة سينمائية له، بعنوان “الإسكندراني”، تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، ومن المُقرر طرحه في دور العرض، اعتباراً من يوم 3 يناير المُقبل.

المخرج خالد يوسف، قال لـ”الشرق”، إنه قرر العودة إلى السينما بعد غياب دام نحو 5 أعوام، من خلال “الإسكندراني”، لرغبته في التركيز على تقديم أعمال فنية لكبار الكُتّاب، موضحاً أنّ “سيناريو الفيلم شهد بعض التعديلات، حتى تُناسب الأحداث طبيعة الوقت الحالي، لكنها لم تؤثر بالطبع على رؤية أسامة أنور عكاشة للعمل، والموضوع الذي يتناوله”.

“في عز الضهر”

وبعد فترة طويلة من التأجيل، قررت الشركة المنتجة لفيلم “في عز الضهر” بطولة مينا مسعود، طرحه في دور العرض، يناير المُقبل، ويُشاركه البطولة كلّ من إيمان العاصي، وجميلة عوض، وشيرين رضا، ومحمود حجازي، والعمل تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن، حول زعيم عصابة دولية يقوم بالعديد من الأعمال الإجرامية وعمليات النصب.

المخرج مرقس عادل، قال لـ”الشرق”، إنّ “ميزانية الفيلم تجاوزت 100 مليون جنيه، وتم تصويره في 3 دول، ويتضمن مجموعة كبيرة من مشاهد الجرافيك”، لافتاً إلى أنّ “العمل يقترب من مستوى الأفلام الأجنبية على مستوى الصورة ومختلف التفاصيل الفنية الأخرى”.