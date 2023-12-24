ريم الشريف تثير جدلاً بتصريحها أن تفسير القرآن محرف والإسلام لم يحرم الخمر

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية ريم الشريف الجدل بتصريحها أن تفسير القرآن الكريم محرف وأن الإسلام لم يحرم الخمر حيث قالت:"دين من 1400 سنة لم يشوه؟ لم يحرف؟، وتابعت أن تفسير القرآن محرف، واعتبرت أن القرآن الكريم لا يحرم الخمر حيث قال الله آية "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" ولم يقل لا تسكروا على حد تعبيرها.



تصريح ريم جاء خلال لقائها فى برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات.

ولاقت تصريحات ريم اعتراض من قبل البعض حيث اعتبروا أن كلامها غير صحيح أبداً.