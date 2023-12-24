ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية ريم الشريف الجدل بتصريحها أن تفسير القرآن الكريم محرف وأن الإسلام لم يحرم الخمر حيث قالت:"دين من 1400 سنة لم يشوه؟ لم يحرف؟، وتابعت أن تفسير القرآن محرف، واعتبرت أن القرآن الكريم لا يحرم الخمر حيث قال الله آية "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" ولم يقل لا تسكروا على حد تعبيرها.
تصريح ريم جاء خلال لقائها فى برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات.
ولاقت تصريحات ريم اعتراض من قبل البعض حيث اعتبروا أن كلامها غير صحيح أبداً.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم الشريف تثير جدلاً بتصريحها أن تفسير القرآن محرف والإسلام لم يحرم الخمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.