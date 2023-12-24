الدكتورة يومي: "أنا هربانة من الفقر"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تلقّت الدكتورة يومي تعليقا من أحد المتابعين يتسائل فيه اذا كانت تتزوج من رجل فقير، الا انها رفضت بالقول: "انا هاربة من الفقر، اعمل ليلا ونهارا، عشت طوال حياتي بالفقر، لماذا عليّ ان اتزوج من رجل فقير؟ ماذا ينقصني؟".



وقد شكّل حديثها جدلا كبيرا على مواقع التواصل.

وكانت يومي قد شاركت الجمهور مقطع فيديو مؤثر للغاية وثقت من خلاله إحتفالها بعيد ميلادها، برفقة الأطفال في الميتم.

ويبدو أنها عادة سنوية عن يومي، التي تفضل أن تقضي هذه اليوم، برفقة الأطفال، حيث أن الميتم هو المكان الذي ترعرعت به، وتربت فيه.