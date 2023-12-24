أصالة جدة للمرة الأولى

ميرنا وليد - بيروت - استقبلت الفنانة السورية أصالة أول أحفادها من ابنتها شام الذهبي، ونشرت صورة ذكرت فيها أن اسم حفيدتها جيهان.



وفي التفاصيل كتبت:"الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال، ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام، أدعوا لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين آمين".

تجدر الإشارة أن شام الذهبي تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد هلال في آذار/مارس 2022، في حفل زفاف حضره مجموعة من المشاهير بينهم تامر حسني.



