فؤاد عبد الواحد يحتفل بألبومه الجديد في الرياض

ميرنا وليد - بيروت - بدعوة من المصمم السعودي عبدالله الجبر، احتفل مجموعة كبيرة من الفنانين والمشاهير بالفنان فؤاد عبد الواحد بمناسبة إطلاق ألبومه الجديد "فؤاد عبد الواحد 2024" ونجاحة وتميز أغنياته الـ 12 بين الجمهور، وبحضور ملحن جميع أغنيات الألبوم "عزوف" وعدد من الفنانين السعوديين منهم الفنان "عايض" والفنانة الشابة زينة عماد، وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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وتميز حفل تدشين الألبوم بالحضور الكبير الذي حمل تفاعل إعلامي تخلله لقاءات صحافية منفردة وجماعية، ومشاركات من صناع المحتوى من المشاهير في نقل أحداث الحفل الى الجمهور مباشرة، مظهراً كل معاني المحبة لفؤاد عبد الواحد في احتفاليته المميزة.

وأعرب فؤاد عن شكره لجميع الحضور من الفنانين والمشاهير والملحنين والمخرجين الذين تواجدوا في الإحتفالية، وخاصة صاحب الدعوة المصمم السعودي عبدالله الجبر، مثنياً على مفاجأته المفرحة في تنظيم الاحتفالية التي حملت معاني كثيرة من المحبة والاحترام والتعاون والتشجيع في العمل بجهد من أجل محبة الجمهور وتقديم أفضل الأعمال، متمنياً للجبر المزيد من التميز والنجاح والتوفيق.

هذا وكان فؤاد قد أطلق ألبومه الجديد "فؤاد عبد الواحد 2024"، متضمناً 12 أغنية مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج بسام الترك ومن ألحان "عزوف"، ويحقق نجاحاً وانتشاراً كبيراً بين الجمهور وعدد المشاهدات لجميع أغنياته في تزايد مستمر عبر اليوتيوب وجميع منصات التواصل الإجتماعي.