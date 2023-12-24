ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهضبة عمرو دياب لحفله الغنائي الجديد في السعودية، ضمن ختام حفلات موسم الرياض لعام 2023، والتي تتضمن عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد ومكان حفل عمرو دياب في موسم الرياض 2023

من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 28 ديسمبر على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في موسم الرياض 2023

تتراوح أسعار التذاكر بين 270 - 1800 ريال سعودي، ويتم شراؤها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها

موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد “مكانك”

يستعد عمرو دياب لإطلاق أحدث ألبوماته الشتوية لهذا العام، والذي يحمل عنوان “مكانك”، ويضم 12 أغنية، والذي سيتم طرحه في نفس موعد حفل موسم الرياض، ويعتبر عودة قوية لعمرو لعالم الالبومات بعد أن اعتاد إصدار الأغنيات المنفردة خلال العامين الماضيين.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.