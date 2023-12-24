إجمالي إيرادات فيلم Napoleon منذ طرحه بشباك التذاكر العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت إجمالي إيرادات فيلم الدراما التاريخية الجديد Napoleon، لتصل إلى 6,686,060 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.

إيرادات فيلم Napoleon

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon إلى 55 مليونا و440 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و117 مليونا و962 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

أحداث فيلم Napoleon

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.