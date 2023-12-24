بالفيديو: هجوم على كيم كاردشيان بسبب تغليف هدايا عيد الميلاد بطريقة تُشبه أكفان أطفال غزّة

تعود عائلة كارداشيان إلى إثارتها الجدل، هذه المرة بسبب تغليف هدايا عيد الميلاد بطريقة اعتبرها البعض سخرية من ضحايا أهالي غزة.

شاركت كيم كارداشيان مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام” تستعرض فيه تغليفها هدايا عيد الميلاد، مستخدمة تيشيرتات من علامتها التجارية، حيث اختارت جميعهم باللون الأبيض.

ويرى الكثيرون أن اختيارها اللون الأبيض على وجه التحديد، واعتمادها هذه الطريقة في تغليف الهدايا، تتشابه بالطريقة التي يكفن فيها ضحايا أهالي غزة.

وكتبت إحداهن تعليقًا على الفيديو: “عار عليك كيم لنشر هذا والسخرية من الأطفال الذين يموتون. أنت بحاجة إلى بعض العمليات التجميلية لعقلك أيضًا. عار، عار عليك. بلا قلب وبلا عقل”.

وأضافت أخرى: “اختيارك اللون الأبيض لتغطية هداياك هو إشارة إلى أكفان ضحايا غزة. أنت لا تهتم إلا بالمال ولا تهتم بالإنسانية”.