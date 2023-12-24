أصالة تستقبل حفيدتها الأولى وتكشف عن اسمها

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري، اليوم الأحد، باستقبال حفيدتها الأولى “جيهان”، من ابنتها شام الذهبي.

أعربت أصالة عن سعادتها الغامرة بهذا الحدث، حيث نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها مع حفيدتها، قائلة: “الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال، ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام، أدعو لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين آمين.”

ويأتي استقبال أصالة لحفيدتها الأولى، بعد طرحها أغنيتها الجديدة “جنة الحب” تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد، وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وقد تفاعل الجمهور مع خبر استقبال أصالة لحفيدتها الأولى، متمنين لها ولعائلتها كل الخير والسعادة.