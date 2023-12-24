بالصور- أصالة في أول تعليق بعد وضع ابنتها شام أول مولود لها

رزقت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، بطفلتها الأولى “جيهان”، إذ اعلنت الخبر عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام وعلّقت قائلة: “الحمدلله الذي أكمل فرحتي، رزقت اليوم بمولودتي الأولى چيهان أحمد هلال. ادعو لنا أن يحفظها ربي وينبتها نباتاً حسناً وأن يملأ قلبها حباً وأن يجعل أيامها حلوة هي و كل أولاد العالمين. آمين”.

بدورها علّقت أصالة على الخبر السعيد وقالت: “الحمدلله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام، ادعوا لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتا حسنا، وأن يملأ قلبها حبا وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين”.

وكانت شام الذهبي قد نشرت في وقت سابق صورتَين لها عبر صفحتها على انستغرام تحاصر بيدَيها جنينها وقد ارتدت في الصورة الأولى ثوبًا زهريّ اللون وفي الثانية فستانًا أزرق، مشوّقة متابعيها لتخمين جنس الجنين، علمًا ان والدتها الفنانة أصالة كانت قد كشفت خلال حفلها الأخير في دبي عن انتظارها لحفيدتها الأولى التي ستنضمّ الى العائلة.