إبن هند القحطاني بهدية غير متوقعة لخطيبته-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ معاذ القحطاني ابن هند القحطاني، يُظهر شرائه قطة لخطيبته كايلي، بلغ سعرها 7 الاف ريال سعودي.

وقد اشار بعض المتابعين الى ان كايلي ما زالت في علاقة مع معاذ بسبب أمواله، في حين ان آخرين عارضوا ذلك وتمنوا لهما حياة سعيدة.

على صعيد آخر، كانت قد انتشرت مؤخراً صورة لـ كايلي، ظهرت فيها وهي تركع أمامه وتربط شريط حذائه، وأحدثت هذه الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين، اذ انتقدها البعض بالقول: "عشان الفلوس تصير شغاله عند رجوله"، "ماعندها مشكله لو تربط على قلبه بعد تبي فلوسه".

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