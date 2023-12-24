بطل "الطائر الرفراف" يدخل بقصة حب مع بطلة "اخوتي" ؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت أخبار تفيد ان بطل المسلسل الشهير "الطائر الرفراف" مارت رمضان ديمير على علاقة عاطفية مع "أيلول" بطلة مسلسل "إخوتي"، الا ان مارت نفى ذلك مشيرا الى انها اشاعة لا أكثر.



وكانت كشفت عفراء ساراتش أوغلي أن لا علاقة عاطفية بينها وبين زميلها في مسلسل "الطائر الرفراف" مارت رمضان ديمير، اذ قالت للصحافة في عيد ميلادها: "يا أصدقاء، أريد أن أضع النقطة الأخيرة لأنني لا أريد ان يتم فتح هذا الموضوع بعد الان. نحن مجرد زملاء عمل ولا توجد بيننا علاقة."